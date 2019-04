Vlaggetjesdag breidt uit met zeilwedstrijd

De zeilwedstrijd begint rond 11.00 uur. Dan varen er zo'n veertig deelnemers uit. Zij strijden om de Vlaggetjesdag Cup-wisseltrofee.

Verder krijgt Gospel aan de Haven een vervolg, na het succes van vorig jaar. 'We zoeken naar de combinatie tussen een dankdienst en een blije gospelviering', legt de organisatie uit. 'Omdat het geloof van oudsher verbonden is aan Scheveningen en de visserij, willen we graag ook dit element in het weekend van Vlaggetjesdag aan bod laten komen. De zondag is hier de uitgelezen dag voor en een viering met een enthousiast koor en solisten is een ideale invulling.'



G-roots

Voor Gospel aan de Haven heeft de organisatie de bekende Black Gospel Groep G-roots vastgelegd. Vanaf 13.00 uur gaat de groep samen met de aanwezigen diverse bekende gospelliederen zingen.