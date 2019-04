'Verschrikkelijk leuk om kinderen zo bezig te zien', jeugd massaal in actie tijdens Koningsspelen

Een sportief oranjefeest. Dat zijn de Koningsspelen, die koning Willem-Alexander introduceerde toen hij zijn moeder Beatrix in 2013 opvolgde als Nederlands staatshoofd. Vandaag wacht de 1,2 miljoen kinderen in het basisonderwijs na een gezamenlijk ontbijt weer een dag vol actie en vermaak.

Normaal gesproken worden de Koningsspelen gehouden op de vrijdag voor Koningsdag, maar vanwege Goede Vrijdag en vakantie is het evenement dit jaar naar voren geschoven. Het is deze vrijdag onder meer feest op de sportvelden van VV Katwijk, op sportpark De Krom. Daar worden 1826 kinderen verwacht.

'Om 9.30 uur is de opening, met de Pasapas', vertelt sport- en beweegcoach Joost Hogerwerf. De Pasapas is een liedje waarop de kinderen de afgelopen dagen hebben geoefend. 'Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar zo'n liedje voor bij de Koningsspelen', vertelt Hogerwerf. 'Het is een fleurig, vrolijk liedje en daar hoort ook een dansje bij.' Hij gaat de kinderen hierbij begeleiden. 'Ik heb zelf ook geoefend. De beginselen ken ik, haha. Je doet veel met je handen, veel met je benen, de dab...'



'Alles qua sport hebben we'

Na de opening gaan de kinderen sportief aan de slag. 'Er zijn hier 39 workshops van verschillende sportverenigingen in deze gemeente en de regio', legt Hogerwerf uit. 'Van hockey tot tennis en van yoga tot hoelahoep... Alles wat je qua sport kan verzinnen, hebben we.'

Er wordt in Katwijk ook feestgevierd bij de Rehobothschool. Daar zijn op het schoolplein speciale vakken aangebracht waar de kinderen verzamelen voor de verschillende activiteiten. 'Wij gaan taekwondo doen en basketballen', vertelt een jongen. 'Ik heb er heel erg veel zin in.' Directeur Kees Westhuis ziet het enthousiasme met plezier aan. 'Het is altijd verschrikkelijk leuk om de kinderen zo bezig te zien', vertelt hij. Zelf heeft hij de Nederlandse driekleur op zijn wangen getekend en draagt hij over zijn kleren een roodwitblauwe sjerp. 'Het is feest, dan moet je er feestelijk uitzien, hè?'



Lemmer

Koning Willem-Alexander woont dit jaar de Koningsspelen bij in het Friese Lemmer. Hij schuift daar ook aan bij het ontbijt, samen met minister Bruno Bruins van Sport.

