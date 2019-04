Fons Groenendijk twee jaar langer trainer bij ADO Den Haag

Groenendijk kwam in februari 2017 bij ADO als opvolger van Zeljko Petrovic en tekende in de zomer van dat jaar tot 2019. In de periode na Petrovic wist Groenendijk ADO Den Haag voor degradatie te behoeden. Vorig seizoen behaalde hij met de club zelfs de play-offs voor Europees voetbal.

Op de website van ADO reageert Groenendijk blij: 'Alle seinen stonden op groen om met elkaar door te gaan. Ik heb plezier in mijn werk en voel me hier thuis. [...] Het begon met een wonderbaarlijke ontsnapping. Daarna volgde een seizoen waarin het allemaal van een leien dakje ging. Dit seizoen verloopt moeizamer, maar het is mooi dat de clubleiding daar overheen kijkt. We willen dit jaar uiteraard ook nog goed afsluiten.'



Assistent

Naast Groenendijk heeft ook assistent Edwin de Graaf zijn contract verlengd. Hij heeft getekend tot de zomer van 2022. ADO Den Haag staat met nog vijf speelronden te gaan op de 12e plek in de eredivisie. Het gat met nummer 16 De Graafschap is zeven punten, waardoor Groenendijk met zijn ploeg afstevent op lijfsbehoud.



LEES OOK: Is ADO Den Haag veilig na 'de perfecte avond': 'Daar ga ik wel vanuit'