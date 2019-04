Den Haag moet studentenstad worden: stadsbestuur wil 3000 extra studentenwoningen

In de bestaande plannen werd uitgegaan van de bouw van 1.900 woningen voor studenten tot 2020. Maar daar komen er 3.000 bovenop. Deze extra woningen moeten voor 2026 gebouwd zijn.

Den Haag telt momenteel 29.900 studenten die zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling in de stad. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal de komende jaren nog zal toenemen. De groei is te verklaren door het groeiend aantal studenten aan de Haagse hogescholen en de uitbreiding van de Haagse campus van de Universiteit Leiden. Ook groeit het aandeel van internationale studenten, die tegenwoordig veel vaker gebruikmaken van het aanbod van studentenwoningen.



'Goed studentenklimaat'

Volgens wethouder Bruines zijn de 3.000 extra woningen dus hard nodig. 'Het aantal aanmeldingen op de Haagse opleidingen blijft groeien. Daar hoort voldoende studentenhuisvesting ook bij', zegt de D66-wethouder. 'We vinden het belangrijk dat studenten zich snel thuis voelen in Den Haag en dat er voldoende voorzieningen zijn', aldus Bruines.

Ook wethouder Revis hamert op voldoende studentenhuisvesting. 'Dat draagt namelijk bij aan een goed studentenklimaat.' De bouwwethouder van de VVD gaat de komende tijd in gesprek met partijen als studentenhuisvester DUWO, Platform Student & Stad en de Haagse hoger onderwijsinstellingen om de 3.000 extra woningen te ontwikkelen.



Geen verrassing

Het is geen verrassing dat Den Haag inzet op de ambitie om studentenstad te worden. In het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks is een jaar geleden afgesproken dat er 'voldoende woningen voor studenten worden gerealiseerd'. Maar aantallen werden er in dit akkoord nog niet genoemd.

