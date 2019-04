Nieuw album over scheiding werkt therapeutisch voor Tim Akkerman: 'Ik kan niet huilen'

'Ik begon te schrijven en elk liedje was weer een antwoord op de vraag: 'Wat doet dit met mij?' Het werkt echt therapeutisch.' Het nieuwe album ‘Lions Don’t Cry’ van de Haagse singer-songwriter Tim Akkerman is vrijdag uitgekomen. Voor Akkerman is het de afsluiting van een moeilijke periode, waarin hij na 14 jaar scheidde van zijn vrouw Stephanie.

De meeste nummers gaan over de scheiding en alles wat daarbij komt kijken, vertelde de zanger donderdag in een openhartig interview in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Als iemand tegen je zegt: 'ik wil niet met je verder, ik voel niks meer voor je', na zo'n confrontatie kom je in een soort rare molen terecht. Er komt verdriet bij kijken, angst, frustratie, boosheid, teleurstelling en onzekerheid. Je gaat ook naar jezelf kijken: wat doe ik dan fout?'

Waar veel mensen hard zouden huilen om een scheiding, was het bij Tim anders. 'Ik kan gewoon niet huilen. Eén keer in de vijf jaar wil er nog weleens een traantje los komen. Het is niet dat ik het niet stoer vind, maar ik krijg het er gewoon niet uit. Dat is soms wel jammer, want het gevoel van loslaten kan soms heel prettig zijn. Maar de emotie die in me zit komt er uit door liedjes te schrijven. Ik heb alles kwijt kunnen schrijven.'



Op een goede manier afronden

In de nummers wil Akkerman het signaal afgeven dat je een scheiding ook op een goede manier kunt afronden. 'We hebben drie prachtige kindjes, die nu ineens twee plekken hebben waar ze gaan opgroeien. Dat moet je gewoon goed regelen. Ik zie in mijn omgeving helaas dat kinderen het wapen zijn om de ruzie aan te dikken. Dat kan ik mijn kinderen niet aandoen.'

Van het liedje Guilt is elk couplet voor één van zijn kinderen geschreven. 'Het is een positieve ode: wat er ook gebeurt, papa en mama zullen altijd van elkaar blijven houden, al is het niet meer bij elkaar. Maar er komen mooie tijden aan. Mijn ex is ook super trots. Dat vind ik wel heel mooi. Ook dat geeft wel aan hoe wij met elkaar omgaan.'



Dochter in tranen

'De sfeer was ongelofelijk goed. Iedereen had er zin in. De band speelde ontzettend fijn. Ik heb tot 2 uur 's nachts euforie gehad. Ik kon niet slapen', zo beschrijft Akkerman de presentatie van Lions Don’t Cry, afgelopen maandag in het Paard in Den Haag. Zijn oudste dochter, ex-vrouw en ex-schoonfamilie waren er bij. 'Alles klopte wel. Het was op een of andere manier een mooie afsluiting.'

'Mijn dochter van 12 begrijpt de situatie heel goed', zegt Akkerman. 'Ze was maandag helemaal in tranen. Dat komt heel hard binnen. Ze gaf me na afloop een bloemetje en een speciale steen. Ze zei: ‘pap, dit is een steen die je bij je moet hebben en die je geluk geeft.' Heel mooi. Het is een prachtkind.'

