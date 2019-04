Nachtvorst verwacht, praalwagens bloemencorso Bollenstreek overnachten binnen

Voor het eerst in de geschiedenis moeten de praalwagens van Bloemencorso Bollenstreek binnen overnachten. Vanwege de verwachte nachtvorst, in de nacht van vrijdag op zaterdag, staan de met bloemen versierde wagens in een loods.

'De bloemen kunnen niet tegen de nachtvorst', zegt Willem Heemskerk, voorzitter van Bloemencorso Bollenstreek. 'We hebben dus besloten om onderdak te zoeken voor de bloemen en onze praalwagens.'

Volgens Jordi Bloem van MeteoGroup kan het komende nacht -1 worden op anderhalve meter hoogte. Aan de grond zelfs nog iets kouder. 'Dus het is wel goed dat ze de wagens binnen zetten.' Zaterdag wordt het volgens Bloem ongeveer 8 graden. 'Dat is wel te koud voor de tijd van het jaar, want normaal is dat 12 of 13 graden. Maar als je beschut zit, is het wel te doen. Want er is behoorlijk wat zon.'



'Grootste lentefeest'

Het bloemencorso wordt vrijdagavond in Noordwijkerhout geopend door Dirk Kuijt. Zaterdag trekt de stoet door Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Daarna gaat het corso via Bennebroek en Heemstede door naar het centrum van Haarlem. Zondag zijn alle praalwagens nog te zien in de Bloemenstad, zoals Haarlem in de maanden april en mei heet.

'We verwachten in ieder geval heel veel belangstelling en heel veel positiviteit', zegt voorzitter Heemskerk. 'Het grootste lentefeest van Nederland, zou ik zeggen. Ook al is het koel en kil, daar kun je je tegen kleden. We hopen dat het droog blijft.'

