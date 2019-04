'Ik moet er vijf goed hebben, alles om Kim Holland in te halen'

Vanaf dit seizoen spelen we bij Omroep West Sport de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vier amateurvoetbalwedstrijden voorspellen én het duel van ADO Den Haag. Deze week speelt Bas Muijs voor de laatste keer dit seizoen de toto. Hij staat vijfde van de vijf deelnemers en wil er alles aan doen om Kim Holland in te halen die een plek boven hem staat.

Bas, als eerste wedstrijd hebben we deze week Scheveningen - Rijnsburgse Boys. Wie gaat er winnen?

'Op de ranglijst staan ze niet ver van elkaar af. Scheveningen zit alleen in een goede flow sinds de winterstop en dat kan ik niet zeggen over Rijnsburgse Boys. Daarnaast heeft Scheveningen ook nog het thuisvoordeel en ze hebben met Mehmet Aldogan een aanvaller die in vorm is. Ik denk dat Scheveningen aan het langste eind gaat trekken. Ze boeken een kleine overwinning: 1-0.'

Katwijk tegen FC Lienden is de volgende wedstrijd. Winnen de Oranjehemden?

'Katwijk speelt redelijk goed dit seizoen. Lienden komt juist niet goed voor de dag. Het moet Katwijk wel lukken om een thuisoverwinning te boeken.'

'Ik heb ook wel een overwinning van Katwijk nodig om te stijgen in de ranking. Ik sta in de tussenstand van de toto onderaan. Ik moet me ook wel een beetje schamen. Al mijn vrienden in de voetbalkleedkamer lachen mij hard uit omdat Kim Holland boven mij staat. Dat is eigenlijk wel een beetje vernederend. Ik hoop in ieder geval dat deze toto mij nog vijf puntjes gaat opleveren.'

Dan Noordwijk tegen Jong Groningen. Pakt de koploper de drie punten?

'Noordwijk doet het fantastisch dit seizoen. Jong Groningen is een team dat goed kan voetballen. Maar ik zou gek zijn al ik hier niet voor Noordwijk kies. Ik hoop dat hier een punt in de knip zit voor mijn toto.'





Quick Boys speelt uit bij Achilles ’29. Winnen ze daar?

'Zullen we hier maar een uitoverwinning voor Quick Boys voorspellen? Normaal denk ik, het is zo duidelijk dat Quick Boys dit wint, laat ik maar eens gek doen en een gelijkspelletje voorspellen. Maar nu moet ik Kim inhalen. Dus doe maar Quick Boys.'





Dan nog AZ tegen ADO Den Haag. Gaat de ploeg van Fons Groenendijk stunten?

'ADO heeft laten zien tegen ploegen die het spel maken, dat ze echt lekker voor de dag kunnen komen. Dat was weliswaar wel in eigen huis tegen FC Utrecht en Vitesse. Uit bij AZ, dat het uitstekend doet dit seizoen, kan ADO misschien wel een gelijkspel behalen. Een klein stuntje zou dat zijn.'

'Laten we op Lex Immers inzetten als doelpuntenmaker. Op zijn nieuwe positie weet hij het net makkelijker te vinden. Maar ook bijvoorbeeld, Aaron Meijers, die in een vormcrisis zat, weet te scoren en voetbalt weer wat beter. Misschien is de positiewijziging van Immers wel de manier waarop Groenendijk het hele team weer aan de praat heeft gekregen.'