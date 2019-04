Haagse Leraar: 'Trots, positief, leergierig en leuk'

De Haagse Leraar is de eerste in haar soort: een vereniging van leerkrachten die hun imago willen verbeteren om meer mensen voor de klas te krijgen. Vereniging De Haagse Leraar wordt vrijdagmiddag opgericht tijdens, hoe kan het anders, de vrimibo, de vrijdagmiddagborrel. Maar het is hen wel degelijk ernst.

De leerkrachten uit alle lagen van het onderwijs willen juist tijdens dat soort bijeenkomsten als de vrijdagmiddagborrels, maar ook via social media actief worden om te netwerken en te ontspannen. 'Willen we blijvend zorgen voor voldoende leraren in Den Haag, dan moeten we zelf uitstralen hoe leuk en belangrijk het vak is', zegt de kersverse voorzitter Marjolein Silvania-Klunder. 'Soms ook best pittig in een grote stad, maar juist dat laatste maakt het heel zinvol en bevredigend.'

'Het is opvallend hoeveel bevlogen leraren er in Den Haag rondlopen', aldus Silvania-Klunder. 'Positief, veel inzet, veel humor, altijd bereid om te leren en vooral: trots op hun vak.' Volgens de club Haagse leerkrachten verkoopt de stad Den Haag zichzelf wel met zijn allure, historie, strand en internationale uitstraling. 'Wij leraren zorgen ervoor dat we duidelijk maken aan huidige en aankomende leraren dat als je les wilt geven, dat je dan in Den Haag moet zijn.'



'Leraar in de Zon'

De Vereniging wordt vrijdagmiddag opgericht tijdens een borrel in Bierbrouwerij De Prael in Den Haag. Leraren zijn al erg actief in de hofstad. Campagnes als Leraar in de Zon en de Haagse Lerarenpas zijn een groot succes. 3500 leraren hebben de pas aangevraagd. Zij krijgen korting bij musea, pretparken en boekwinkels, juist als waardering voor hun inzet. Vanuit de gedachte dat ze het vooral zelf moeten doen, wijzen Haagse leraren op het belang van hun vak voor de toekomst van Den Haag en het plezier dat ze hebben in hun werk.

De vereniging is nadrukkelijk een netwerkclub en geen belangenbehartiger, daar zijn de bonden voor. De Haagse regio behoort tot de regio's met de grootste tekorten aan leraren. Volgens recente ramingen wordt voor Den Haag over drie jaar voor het voortgezet onderwijs een tekort van 31 voltijdsbanen voorspeld. In het primair onderwijs verwacht men een tekort van 267 voltijders.