Politierechter: Is het waar wat u vertelt, of beschermt u uw man?

De officier van justitie heeft het liever niet. Maar de advocaat van Omar dringt aan: 'Het gezin wil ervan af. Mevrouw heeft al twee keer gezegd dat ze een valse verklaring heeft afgelegd. Ze wil haar man steunen.' Omdat de rechter snapt dat Omar en Linda deze zaak achter zich willen laten roept hij haar binnen.

'We hadden die ochtend wat onenigheid', begint Linda. Toch gaat Omar gewoon naar zijn werk. Om te laten weten dat hij veilig is aangekomen stuurt hij Linda altijd berichtje. 'Een hartje', zegt ze. Maar nu komt dat berichtje maar niet. Als Linda hem vervolgens belt hoort ze een vrouwenstem. Het blijkt een collega, maar voor Linda is het een bevestiging: Omar gaat vreemd.



Wraak nemen

'Het bevestigde mijn visioen', zegt ze. Ze besluit om wraak te nemen en belt de politie om te zeggen dat ze mishandeld is. Er komt een agent langs. Die ziet dat ze een blauwe plek bij haar oog heeft. Nu verzekert Linda de rechter dat die blauwe plek niet van Omar is. Ze is eerder gevallen in de keuken. 'Is dit waar, of beschermt u uw partner?' wil de rechter weten.

Dan vertelt Linda wat er achter het hele mishandelingsverhaal zit. Ze blijkt een persoonlijkheidsstoornis te hebben; borderline. 'Daardoor zie ik elke vrouw als rivaal.' Volgens haar zijn Omar en zij heel gelukkig met hun twee kinderen. 'Ik heb een hele lieve partner. Hij is een goede vader. Ik maak het hem niet makkelijk. Hij heeft het zwaar met mij, dat verdient hij niet.'



Dillemma van de officier

Het flauwvallen gebeurt af en toe, als ze stress heeft. En de blauwe plekken zijn het gevolg van een vitaminetekort.

De officier van justitie schetst zijn dillemma: 'Of u vertelde de waarheid, er is ook letsel en dat is voldoende bewijs, of het is allemaal verzonnen.' De conclusie van de officier is dat er uiteindelijk geen mishandeling heeft plaatsgevonden. Hij vraagt vrijspraak. Wel drukt hij het gezin op het hart om goed mee te werken met de hulp die ze hebben.



'Met haar wil oud worden'

Omar is het daar mee eens. Na de aangifte komt jeugdzorg over de vloer. Die zien dat het goed gaat met de kinderen. Linda krijgt nu professionele hulp. 'Dat moet ook', zegt Omar die nog eens benadrukt hoe gelukkig hij is met zijn vrouw. 'Het is mijn maatje, met haar wil ik oud worden.'

'We komen dit vaker tegen dat vrouwen hun verklaringen intrekken', zegt de rechter. Maar in dit geval denkt hij niet dat Linda mishandeld is door Omar en spreekt hem vrij. Omar is opgelucht. 'Mag ik u een hand geven?' vraagt hij de rechter. Die twijfelt even. 'Het is niet gebruikelijk', maar het mag. Ook de officier en de griffier krijgen een hand. Eenmal buiten de zaal vallen Omar en Linda elkaar huilend in de armen.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

