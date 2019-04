Straffen tot anderhalf jaar voor hennepteelt en valsheid in geschrifte

Vijf mannen en drie vrouwen zijn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld, omdat ze betrokken zijn geweest bij hennepteelt, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting. Drie van de mannelijke verdachten kregen gevangenisstraffen tot anderhalf jaar, waarvan een deel voorwaardelijk. De rest is veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen.

In het onderzoek ontmantelde de politie tien hennepkwekerijen in huizen en bedrijfspanden, onder meer in Alphen aan den Rijn en Dordrecht. Volgens de rechter hadden zeven verdachten op een of andere manier iets met de kwekerijen te maken.

Verder zijn twee van de verdachten ook schuldig aan valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat zij met gefingeerde dienstverbanden een hypotheek en een WW-uitkering wilden aanvragen. Ook hebben de twee een verzekeringsmaatschappij opgelicht door hun auto expres het water in te rijden en de schade te claimen.

