Volg hier alles over het Bloemencorso in de Bollenstreek

De Bollenstreek staat zaterdag in het teken van het Bloemencorso. Een lange stoet met achttien versierde praalwagens trekt van Noordwijk naar Haarlem. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de tocht en zie je onder andere de mooiste foto's en leukste filmpjes die onze verslaggever Anita Janssen langs de route maakt.

De stoet vertrekt om 9.15 uur bij de Vuurtoren in Noordwijk. Even na 11.00 uur zijn de praalwagens in Voorhout en rond 12.30 uur in Sassenheim. Na een pauze gaat de stoet verder naar Lisse (14.30 uur) en Hillegom (16.15 uur). Zaterdagavond worden Bennebroek, Heemstede en Haarlem aangedaan.