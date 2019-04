Drie verdachten mishandeling SnowWorld melden zich na Team West

Drie mannen hebben zich bij de politie gemeld, omdat ze in het opsporingsprogramma Team West waren getoond als verdachten van een mishandeling in SnowWorld in Zoetermeer. Daarbij raakte een 41-jarige man gewond.

Op 15 december was het slachtoffer aan het skiën in SnowWorld. Er ontstond een botsing op de piste, die werd gevolgd door ruzie met drie mannen. Hij werd daarbij hard in zijn gezicht geslagen, waardoor hij een verwonding boven zijn oog opliep. Ook de bril van het slachtoffer was kapot.

Team West toonde de beelden van de verdachten in de uitzending van 19 maart. Een 27-jarige en twee 23-jarige mannen uit Rotterdam meldden zich vervolgens bij de politie. Ze zijn verhoord over de zaak.