Dion Malone geniet na van monsterzege ADO: 'Alles viel op z'n plek tegen FC Utrecht'

Dion Malone geniet vrijdag zichtbaar na als het in TV West Sport over de uithaal tegen FC Utrecht gaat. 'Alles viel op zijn plek in die wedstrijd. Tegen dat soort ploegen spelen we toch makkelijker. Onze wedstrijden tegen De Graafschap en Fortuna Sittard waren moeilijk. Het is lastig om die ploegen kapot te spelen. Ik weet niet of dat een gebrek aan creativiteit is in ons team, maar het is wel duidelijk dat we daar niet zo goed in zijn.'

'Dat is misschien ook iets dat aandacht verdient volgend jaar', vervolgt de verdediger. 'Ik denk dat we wat meer vaste patronen moeten trainen, je ziet bijvoorbeeld bij topteams elke week wel iets terug van hoe ze willen spelen. Dat kunnen wij ook doen. Zo niet, dan moeten we misschien op de counter spelen. Daar zijn we wel heel goed en dodelijk in.'



'Soms lopen dingen anders'

Malone (30) - die nog een contract heeft tot medio 2020 - stond dit seizoen sporadisch op z'n favoriete plek op het middenveld en wordt meestal opgesteld als rechtsback. Ook moest hij vaker dan hem lief was genoegen nemen met een plaats op de bank.

'Je bent wel teleurgesteld als je niet speelt. Ik ben naar ADO gekomen om in de basis te starten, maar soms lopen dingen anders, dat hoort bij deze baan. Wat de plannen met mij voor volgend seizoen zijn, weet ik niet. Als voetballer wil je altijd spelen, is het niet bij de ene club dan bij een andere. Maar de gesprekken met de trainer over volgend seizoen zullen nog komen, we zien het wel', aldus Malone, die in TV West Sport ook praat over zijn moeilijke jaar bij FC Qäbälä in Azerbeidzjan.



Amateurvoetbal en Joop

Verder in de uitzending een vooruitblik op de wedstrijd van VV Noordwijk tegen Jong FC Groningen en ontmoet Joop Buyt politiek verslaggever Frits Wester, die een roerig supportersverleden blijkt te hebben.