ADO Den Haag wil in ‘aparte week’ door 34-puntengrens

De afgelopen week was een andere week dan normaal bij ADO Den Haag. De Haagse ploeg startte met een klinkende 5-0 zege op Utrecht, verlengde het contract van trainer Fons Groenendijk met twee seizoenen en werd midweeks opgeschrikt door een handgranaat, die aan het supportershome was vastgeplakt. ‘Het was zeker een rare week’, beaamt Groenendijk een dag voor de wedstrijd tegen AZ.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Er gebeurt altijd wat bij ADO. De handgranaat heeft er voor gezorgd dat we de training hebben onderbroken op dinsdag. Ik kreeg van directeur Mattijs Manders het signaal dat het heel dreigend was. Het was een granaat die op exploderen stond. Dan moet je geen risico nemen. Ik heb nog wel aan assistent-trainer Dirk Heesen gevraagd of hij een granaat kan terug koppen, maar dat doet hij ook niet. Dus zijn we naar binnen gegaan. Daarna hebben we binnen getraind en het heel snel van ons afgezet. Gelukkig was het aan het begin van de week en hebben we daarna nog normaal kunnen trainen. We zijn klaar voor de wedstrijd.’

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start zaterdagavond met dezelfde elf namen als afgelopen week toen de Haagse ploeg met 5-0 won van FC Utrecht. Dat betekent dat Shaquille Pinas centraal achterin begint en Lex Immers in de spits. Tijdens de laatste training in aanloop naar AZ deed Sheraldo Becker voluit mee. De verwachting is dat zijn buikspierblessure geen belemmering zal zijn en dat de snelle buitenspeler kan starten.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag wist te winnen in Alkmaar was op 4 december 2015. De matchwinner werd toen Danny Bakker.

Volg AZ - ADO Den Haag live:

De wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag is zaterdagavond vanaf 18.00 uur live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.