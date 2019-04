Wordt Fortuna landskampioen? Finale Korfbal League LIVE op Radio West

Het is hoe dan ook een knappe prestatie van Fortuna/DeltaLogistiek. De Delftse korfballers bereikten afgelopen weekend ten koste van landskampioen TOP/SolarCompleet uit Sassenheim de Korfbal League-finale. Inmiddels neemt de spanning toe, want de eindstrijd tegen PKC/SWKGroep wordt zaterdag om 16.00 uur gespeeld.

Die Papendrechtse ploeg was in de halve finale twee keer te sterk voor LDODK. Thuis werd er met 29-21 gewonnen. In de return op Friese bodem ook, al verliep dat duel wel wat moeizamer: 25-23. Vorig seizoen schitterde Fortuna ook in de finale, maar toen ging de hoofdprijs naar TOP.

De grote vraag is: gaat Fortuna voor een klein stuntje zorgen? De finale van de Korfbal League is zaterdagmiddag LIVE te volgen via 89.3 FM Radio West. Het duel begint om 16.00 uur.

LEES OOK: Fortuna onttroont TOP als landskampioen en plaatst zich voor finale Korfbal League