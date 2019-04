Stadstijgersproject: jongeren zoeken geld voor moestuin Leidse voedselbank

Vind een oplossing voor een concreet probleem in de stad. Met die opdracht was 5 vwo van het Leonardo College deze week op pad in Leiden. Het zogenaamde Stadstijgersproject is een uniek concept dat een paar jaar geleden is bedacht door een docent. Het project is niet vrijblijvend, want het beste idee zou zo maar eens echt uitgevoerd kunnen worden.

Sam Bank en Max van der Leek van het Leonardo College zijn op weg naar het project van hun groepje in het Leidse Zeeheldenkwartier. Wat nu nog een afgesloten terrein is omdat er net gras is ingezaaid, moet over een tijdje een grote moestuin worden. ‘Hier moet de groentetuin komen’, zegt leerling Max van der Leek. ‘Maar we zoeken nog geld en vrijwilligers uit de buurt.’

De groentetuin voor de voedselbank is één van de vijf projecten die deze week door leerlingen van het Leonardo College worden uitgewerkt. Onder begeleiding van initiatiefnemer Mark Gritter mogen ze er een week aan werken. ‘Het idee is dat ze dat het onderwijs via dit project echt tot leven komt’, zegt Gritter. ‘Dat leerlingen merken dat ze het verschil kunnen maken in hun eigen leefomgeving door mee te denken, maar ook door daadwerkelijk mee te doen.’



'Supertof zo'n project'

De groentetuin voor de voedselbank is een bestaand project, maar de financiering liep niet goed. Sam en Max hopen dat nu wel voor elkaar te krijgen samen met hun groepje. ‘Het is supertof om aan de gang te gaan met zo’n project’, zegt Max. ‘Normaal kom je hiermee niet aanraking op school dus dit is echt een kans.’

Uiteindelijk moeten de leerlingen hun idee ook echt voorleggen aan een deskundige jury die ook de winnaar bepaalt. Voor de meeste leerlingen is het gewoon een leuk project waarbij je elkaar eens in een andere setting ziet, maar sommigen zijn echt fanatiek. ‘Die zien dat ze echt verder helpt als persoon en dat je er later er ook nog veel hebt’, aldus Gritter.



Nog mensen gezocht

Het project van de moestuin voor de voedselbank krijgt uiteindelijk de beste beoordeling van de jury. De leerlingen zoeken nog mensen die hun crowdfundingactie voor de moestuin willen steunen. Binnen enkele dagen zal hun project ook te vinden zijn op voorjebuurt.nl.