Ook man uit Zoetermeer (20) opgepakt voor Duitse plofkraken

Een 20-jarige man uit Zoetermeer en drie mannen uit Utrecht (19, 20 en 22) zijn vrijdag opgepakt voor een reeks plofkraken in Duitsland. Twee mannen werden op heterdaad betrapt toen ze een bankgebouw in het Ruhrgebied binnendrongen om daar een geldautomaat op te blazen. Twee anderen, waaronder de man uit Zoetermeer, waren in de buurt op ze aan het wachten.

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf houdt de vier verantwoordelijk voor minstens acht plofkraken. De verdachten moeten waarschijnlijk zaterdag voor een Duitse rechter-commissaris verschijnen. In Nederland zijn na de arrestaties meerdere huizen doorzocht.

Twee verdachten liepen tegen de lamp bij een filiaal van de Commerzbank in Heiligenhaus, een dorp tussen Düsseldorf en Essen. Het gaat om mannen van 22 en 19 jaar oud uit Utrecht. Ze hadden de voordeur van de bank kapotgeslagen met een moker. Toen ze met gasflessen bij de geldautomaten binnen stonden werden ze ingerekend.



Afwachten in fastfoodrestaurant

De twee handlangers zijn 20 en 19 jaar oud en komen uit Zoetermeer en Utrecht. Zij zaten te wachten in een fastfoodrestaurant in de plaats Ratingen, een paar kilometer verderop. Volgens de Duitse justitie wisten de verdachten niet dat de politie ze al op het spoor was. Ze werden met onder meer een politiehelikopter in de gaten gehouden.

Duitsland heeft al jaren last van plofkraken. Die worden vaak gepleegd door mensen uit Utrecht en omgeving. Na plofkraken slaan ze op de vlucht met snelle auto's, zoals de Audi A5. Daarom worden de daders ook wel de Audi-bende genoemd. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.