Ongeluk onbeveiligde overweg: overheden kijken naar elkaar, maar doen (vooralsnog) niets

Een snelle oplossing lijkt ver weg voor de onbeveilgde overweg bij Hillegom. Donderdag werd de neus van een overstekende auto verbrijzeld toen de bestuurder de waarschuwingslamp en trein over het hoofd zag. Ondanks de brokstukken en ontregeld treinverkeer, is het ook voor ProRail wachten op een oplossing.

'Het kost ons gewoon heel veel geld om de overweg helemaal te beveiligen', legt regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail uit. De spoorbeheerder wil in onze regio af van twintig overwegen waarbij slagbomen en alarmbellen ontbreken. Zes daarvan zou de dienst het liefst binnen nu en vijf jaar zien verdwijnen, maar dan heeft ProRail wel de hulp van gemeentes nodig om alternatieve routes aan te leggen.

Veel onbeveiligde overwegen in onze regio worden namelijk hoofdzakelijk gebruikt door boeren. Zij kunnen dan alleen via een overweg het land bereiken. Het is voor gemeentes als Hillegom en Lisse een reden om niet mee te willen betalen aan een oplossing, omdat de spoorwegovergangen geen onderdeel uitmaken van de openbare weg.



Eerst onderzoek, dan reageren

'Wij zijn ook erg geschrokken van het ongeluk', vertelt een woordvoerder van de gemeente Hillegom. 'Maar, wij willen eerst kijken naar hoe het ongeluk kon gebeuren en in gesprek gaan met ProRail voordat we naar buiten reageren.'

'Ja, ja, ik ken die ambtenaren van de gemeente inmiddels', reageert teler Simon van der Ham. 'Daar kun je lang op wachten. Ik ben er beroerd van'. Hij wijst naar de overweg. 'Deze overweg heb ik gewoon nodig. En omrijden via een alternatieve route zie ik echt niet zitten.' Wat hem betreft komen er gewoon slagbomen.



Onveilig gevoel

Daar is buurman Henk Donderwinkel het wel mee eens. Al 56 jaar woont hij naast de overweg. In die jaren heeft is een handvol ongelukken meegemaakt, op één na overleefden de bestuurders het allemaal. 'Maar dat geluid hè en dan die brokstukken in je tuin. Ik zit voorlopig niet meer rustig in mijn tuintje.'

Donderdag hebben de twee inzittenden van de getroffen auto een engel op hun schouder. Ze komen met de schrik vrij en drinken een glas water bij Donderwinkel. 'Ik heb ze maar even binnegelaten. Na een tijdje trokken ze weer een beetje bij, want ze waren flink geschrokken.'



Wanneer komt er wél een oplossing?

Waarschijnlijk gaat de gemeente Hillegom komende week opnieuw in gesprek met spoorbeheerder ProRail. De dienst heeft vijf jaar de tijd om in heel het land overwegen als die in Hillegom aan te pakken. Of de partijen er uit komen is de vraag, maar ProRail heeft al laten weten dat het een stap naar de rechter niet schuwt.

