Wildwest-schietpartij Den Haag: celstraffen tot 7 jaar geëist tegen drie broers

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen van zeven, twee en twee jaar geëist tegen drie broers voor een schietpartij en ontvoering op 2 mei op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat in Den Haag. Er vielen geen gewonden, maar volgens het OM dachten bewoners dat ze in een wildwestfilm waren beland.

De verdachten ontkennen op die avond op die plek te zijn geweest. De hoogste strafeis was tegen Hagenaar Mohammed A. (32) uit Den Haag die de schoten zou hebben gelost.

In de Newtonstraat bezochten twee vrienden een bekende van hen die 'Lama' wordt genoemd. Buiten merkten ze dat hun auto was geblokkeerd door een wit voertuig. De bestuurder zou hebben gezegd: 'Je weet wat er aan de hand is.' Daarop kwam er een zwarte Mercedes, waar twee mannen uit stapten. Een van hen laadde zijn pistool door.



'Je bent mijn troef'

De ene vriend rende weg en werd minstens viermaal beschoten op de hoek met de Franklinstraat, de ander werd beetgepakt en in de zwarte wagen gestopt. 'Hou je bek, je bent mijn troef', zou de bestuurder hebben gesist.

In Wassenaar wist de ontvoerde man te ontsnappen. Hij sprong over schuttingen en liet iemand de politie bellen. Later werden de drie broers Noureddine (25) uit Delft, Abderrahim (28) en de vermoedelijke schutter Mohammed (32) A. uit Den Haag opgepakt.



'Geplande actie'

Het Openbaar Ministerie denkt dat het hier gaat om een geplande actie die mogelijk met drugshandel te maken heeft. De broers zouden op zoek zijn geweest naar de ‘Lama’ die afspraken niet was nagekomen en de twee slachtoffers moesten hen in contact brengen. De oudste broer Mohammed zou geschoten hebben en de anderen hadden meegewerkt aan wat juridisch ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ heet.

Volgens de officier van justitie is het een wonder dat niemand gewond is geraakt: de beschoten man had alleen kogelgaten in zijn jas. Gegevens op hun mobieltjes en verklaringen van beide slachtoffers zouden aantonen dat de drie mannen de ontvoering hebben uitgevoerd.



'Alles uit de kast getrokken'

De advocaten vinden het bewijs in deze zaak zeer mager. 'Het Openbaar Ministerie heeft alles uit de kast getrokken om het rond te krijgen', zei een van hen. Maar het slachtoffer dat naar Wassenaar was ontvoerd zou zeer onbetrouwbaar zijn. Hij zit nu zelf vast voor een woningoverval en zou een 'Pinokkio' zijn die telkens heeft gelogen.

Verder zijn er geen drugs gevonden, noch DNA-sporen of het wapen. De advocaten bepleiten vrijspraak. Zoals een van de broers zegt: 'Ik heb niks te maken met deze bullshit'.

De rechtbank doet 26 april uitspraak.

