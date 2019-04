Benjamin (15) uit Zoetermeer naar The Sing Off van The Voice Kids

Benjamin van Waaij uit Zoetermeer heeft vrijdagavond de halve finale van The Voice Kids gehaald. In The Battles was hij te sterk voor teamgenoten Claude (15) en Tijs (14). De jury besloot unaniem dat hij het nummer 'Therapy' van Leidenaar Armin van Buuren het beste vertolkte.

'Het ging heel er goed voor mijn gevoel', vertelde Benjamin na zijn optreden. Hij moest duidelijk nog even laten indalen wat hem was overkomen.

Blind Auditions

Bij het optreden van Benjamin bij de Blind Auditions (zie hieronder) draaiden alle vier de juryleden hun stoel om. Benjamin mocht daarom zelf zijn coach kiezen, dat werd Ali B. Tijdens The Battles namen steeds drie deelnemers het tegen elkaar op.

The Sing Off

De jury besliste per drietal wie er doorgaat naar The Sing Off op vrijdag 19 april. De week daarna is de finale. The Voice Kids is iedere vrijdagavond te zien bij RTL4.