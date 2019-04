Schaap dood omdat iemand steeds schrikdraad uitzet: 'Stop er alsjeblieft mee'

Herder Josine Roggeveen uit Zoetermeer trof vrijdagmorgen een van haar schapen dood aan in een schapennet. De laatste weken heeft iemand keer op keer het schrikdraad rond de wei uitgezet. 'Diegene dacht misschien dat hij het beste deed voor de dieren, maar het is juist voor hun veiligheid', snikt Josine. 'Je wordt er ziek van.'

Josine huurt een weiland in Wilsveen bij Zoetermeer en Leidschendam. Daar traint ze border collies in het schapendrijven. Langs de sloten heeft ze schapennetten geplaatst met twee schrikdraadapparaten om haar schapen, twintig stuks in totaal en een paar lammetjes, te beschermen.

De schapen kunnen zo niet in het water of op de weg terechtkomen. Maar iemand zette de laatste weken steeds de schrikdraadapparaten uit.



'Paar weken lang'

'Ik begon aan mezelf te twijfelen', legt Josine uit. Ik zette de apparaten steeds opnieuw aan en een dag later stonden ze weer uit. En dat al een paar weken lang. Om gek van te worden"

Om een schrikdraadapparaat uit te zetten moet je meerdere keren een knop indrukken. Dat kan dus haast niet per ongeluk gebeuren. Vooral niet omdat er steeds twee apparaten werden uitgezet die niet heel dicht bij elkaar in de buurt staan.



'Verschrikkelijk'

Vrijdag ging het dus mis. 'Ik trof vanmorgen een schaap aan in een net. Het dier is geschrokken en uiteindelijk in een sloot terechtgekomen. Daar is het uiteindelijk verdronken. Verschrikkelijk.'

Josine vermoedt dat iemand heeft gedacht dat het zielig is voor de beesten om in een wei te staan met schrikdraad. 'Maar diegene weet niet wat de gevolgen van zijn acties zijn. Het is onwetendheid helaas. Door er nu aandacht aan te besteden in de media hoop ik dat diegene ermee stopt.'

Pas op, onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren.