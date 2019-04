Termeer neemt kledingwinkels Sissy-Boy over

Sissy-Boy heeft in onze regio vestigingen in Leiden en Den Haag en in totaal 45 winkels in de Benelux. Een overeenkomst daarover met de curatoren is in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikt, bevestigt Cecile Termeer namens het bedrijf.

Termeer Groep zegt in een verklaring de kern van het merk Sissy-Boy verder te willen versterken binnen het familiebedrijf. ,,Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden.''





LEES OOK: Sissy-Boy redt het niet: keten is failliet