Noordwijk en Quick Boys beiden met goed gevoel richting kraker

Noordwijk heeft in aanloop naar de belangrijke kraker tegen Quick Boys volgende week geen fout gemaakt. Zaterdag wonnen de rood-witten met 2-1 van Jong FC Groningen. Een knappe overwinning, want de bezoekers uit het hoge noorden waren namelijk al twaalf weken lang ongeslagen.

De openingsfase in Noordwijk was doelpuntrijk. Na twee minuten spelen viel de 1-0 voor Jong Groningen al, maar Thomas Reynaers bracht Noordwijk twee minuten later alweer langszij. Hij schoot de gelijkmaker binnen vanaf de penaltystip. Nick van Staveren zette voor rust de 2-1 eindstand op het scorebord.

Ook Quick Boys liet geen steken vallen. In Groesbeek wonnen de Katwijkers zaterdag met 3-5 van Achilles '29. Quick Boys liet het in de tweede helft bij een 1-4 voorsprong nog onnodig spannend worden. Tien minuten voor tijd stond het namelijk 3-4, maar dichterbij kwam Achilles '29 niet. Jesse van Nieuwkerk (2x), Kay Tejan (2x) en Cem Sahin scoorden.



Kraker

Komend weekend staat de kraker tussen Quick Boys en Noordwijk op het programma. Noordwijk is de koploper in de derde divisie met 68 punten. Quick Boys is met vijf punten minder de nummer twee.

FC Lisse ging zaterdag hard onderuit bij laagvlieger Eemdijk. De Lissenaren moesten een 3-0 nederlaag slikken op bezoek bij de degradatiekandidaat. FC Lisse speelt nergens meer om in de derde divisie. Ook SJC verloor, met 3-1 van het Zeeuwse Hoek. De enige goal van SJC viel in de tachtigste minuut en werd gemaakt door Rick van Dijk. Vlak daarvoor liep Hoek uit naar 3-0, door twee snelle doelpunten.

Scoreverloop Noordwijk - Jong FC Groningen 2-1 (2-1): 1-0 Kramer, 1-1 Reynaers (strafschop), 2-1 Van Staveren

Scoreverloop Achilles '29 - Quick Boys 3-5 (1-2): 0-1 Van Nieuwkerk, 1-1 n.n.b., 1-2 Tejan, 1-3 Sahin (strafschop), 1-4 Van Nieuwkerk, 2-4 Schmidt, 3-4 Efe, 3-5 Tejan

Scoreverloop Eemdijk - FC Lisse 3-0 (2-0): 1-0 Bouw, 2-0 Van Eeken, 3-0 Van Eeken

Scoreverloop Hoek - SJC 3-1 (1-0): 1-0 Bannani, 2-0 De Jager, 3-0 Akindayini, 3-1 Van Dijk