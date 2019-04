Korfballers Fortuna zorgen voor stunt met behalen landskampioenschap

De korfballers van Fortuna/Deltalogistiek zijn landskampioen. In de Ziggo Dome werd medefinalist PKC/SWKGroep in een bloedstollende finale met 21-19 verslagen. Vorig jaar stond Fortuna ook in de finale, maar toen moest het de titel aan het Sassenheimse TOP laten.

De eerste helft ging erg gelijk op. PKC had een licht overwicht, maar kon dat niet uitdrukken in de stand. In de slotseconde van de eerste helft verkleinde Fortuna de achterstand tot 10-11. Na rust kwam Fortuna al snel langszij en nam het zelfs, met nog tien minuten te spelen, een voorsprong van twee punten (16-14).

PKC herstelde zich en kwam terug tot 16-16, maar daarna liep Fortuna uit naar 21-19 en kon het niet meer mis gaan. Het behalen van het landskampioenschap is een knappe prestatie van Fortuna, een stunt. De afgelopen drie jaar ging de titel naar TOP.

Vijfde keer

De korfballers uit Delft mogen zich nu voor de vijfde keer kampioen van Nederland noemen. De voorgaande twee keer, in 2003 en 2004, was Fortuna in de finale ook te sterk voor PKC. De twee clubs kwamen elkaar in 2013 eveneens tegen in de finale, toen met de club uit Papendrecht als winnaar. PKC heeft negen titels in de zaal op zak.

Tekst loopt door onder tweet.



'Eindelijk, hier hebben we heel hard voor gewerkt', zei coach Ard Korporaal tussen de feestende fans van Fortuna. 'Twee jaar geleden eindigden we op de achtste plaats in de competitie, vorig jaar haalden we de finale en nu dit. Het halen van de play-offs was al een goed resultaat, dit is de slagroom op de taart.'

