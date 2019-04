Supporters Fortuna Delft klaar voor korfbalfeest: 'Een klein gedeelte is nog maar bij stem'

In de Amsterdamse Ziggo Dome speelt zaterdagmiddag om 16.00 uur het Delftse Fortuna/DeltaLogistiek de finale om het landskampioenschap korfbal. Tegenstander is PKC/SWKGroep uit Papendrecht. De supporters uit Delft zijn er klaar voor laat Fortuna-fan Bruun van der Steuijt weten. 'Een klein gedeelte van het gezelschap is nog maar bij stem. Maar we zijn klaar voor het korfbalfeest van Nederland.'

Vanochtend in alle vroegte waren er al enkele supporters van Fortuna afgereisd naar Papendrecht. 'Daar hebben we bij PKC de boel roodwit versierd', vertelt Van der Stuit. 'Dat zijn onze clubkleuren. De mensen daar zijn zich kapot geschrokken toen ze wakker werden.'

'We hadden zelf niet verwacht dat we dit jaar in het Ziggo Dome zouden staan', zegt Van der Stuit eerlijk. 'De kans op het landskampioenschap schatten we in op 25 procent. Dus we zijn ook reëel. Het zou fantastisch zijn als we kampioen worden. Laat het helder zijn: PKC is een fantastische ploeg met vele internationals.'

Luister hier het gesprek tussen Van der Steuijt en Omroep West-presentator Bart Nolles terug.



De grote vraag is: gaat Fortuna voor een klein stuntje zorgen? De finale van de Korfbal League is zaterdagmiddag LIVE te volgen via 89.3 FM Radio West. Het duel begint om 16.00 uur.