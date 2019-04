Kiran Badloe en Lilian de Geus Europees Kampioen windsurfen

De Haagse windsurfers Lilian de Geus en Kiran Badloe hebben in Palma de Mallorca de Europese titel veroverd. Voor beide was het de eerste keer dat ze Europees kampioen werden.

Hagenaar Dorian van Rijsselberghe haalde op het Europees kampioenschap het zilver. Badloe ging de slotdag als koploper in en wist zich al verzekerd van een zilveren plak. Hij had een voorsprong van dertien punten op Van Rijsselberghe, die moest hopen op een slechte dag van zijn trainingsmaatje. Badloe hield zijn niveau vast en zijn titel kwam geen moment in gevaar.

De Geus ging bij de vrouwen de medalrace als derde in. Ze stond 1,8 punten achter op de nummer twee, de Française Charline Picon. Uiteindelijk won ze de titel.





