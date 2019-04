Tulpen uitgedeeld voor meer loon bij Bijenkorf

FNV-bestuurder Linda Vermeulen is tevreden met de actie in Den Haag. Volgens haar deden enkele tientallen medewerkers mee. FNV voert al langer acties om het loon van de winkelmedewerkers omhoog te krijgen. 'Het is minimumloon of net daarboven, wij vinden het tijd worden voor een 'normaal loon' en dus een loonsverhoging'.

Eerder werd een soortgelijke actie ook gevoerd in ondermeer Rotterdam en Eindhoven. Dit alles onder de noemer 'Dwaze Zaterdagen', en de acties gaan voorlopig nog door. Nu zijn het volgens haar 'klantenacties'. Maar als de Bijenkorf niet meer gaat betalen, overweegt de FNV ook andere acties. Wat er dan gaat gebeuren wil ze niet zeggen.