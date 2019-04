Opstelling ADO: Shaquille Pinas centraal achterin, Lex Immers in de spits tegen AZ

Shaquille Pinas staat, net als tijdens de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht, centraal achterin in de opstelling van ADO Den Haag. Samen met Tom Beugelsdijk vormt hij het centrale verdedigingsduo tegen AZ.

Lex Immers is weer terug te vinden in de aanval. De Hagenees scoorde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht twee keer als gelegenheidsspits. Fons Groenendijk stelt voor de rest de vertrouwde namen op. Dat betekent dat Dion Malone als rechtsachter start.

De wedstrijd is vanaf 18.30 uur live te volgen op Radio West (89,3fm).

