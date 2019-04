LIVEBLOG: Pakt ADO Den Haag de volle buit op bezoek bij AZ?

DEN HAAG -

Na de 5-0 overwinning in eigen huis op FC Utrecht lijkt ADO Den Haag veilig. Om helemaal niet meer in degradatiezorgen te komen moet de magische grens van 34 punten worden doorbroken. De Haagse club heeft nu 33 punten en met een puntje meer lijken ze niet meer te kunnen worden achterhaald door de staartploegen. Zorgen de mannen van Fons Groenendijk voor een klein stuntje in Alkmaar door gelijk te spelen of te winnen?