Emoties komen los bij korfbalkampioen Fortuna: 'Ben gewoon f*cking blij'

Emoties en een paar dikke zoenen van familie en vrienden. De blijdschap is groot bij de korfballers van Fortuna. Zij pakten zaterdag in een volgepakt Ziggo Dome voor de vijfde keer de landstitel. 'Wat moet je ervan zeggen? Ik ben gewoon f*cking blij'. Fantastisch, zei Fleur Hoek tussen de feestende fans van Fortuna. PKC/SWKGroep werd met 21-19 verslagen.

'Je hoopt dat je de Ziggo Dome haalt, in de play-offs terecht komt. En dat was nog een beetje spannend. Maar als je vervolgens twee prachtige wedstrijden tegen TOP speelt (in de halve finale, red.) en dan dit er ook nog bij. Fantastisch, ik heb er geen andere woorden voor.'

'Het is ongelooflijk dit', reageerde uitblinker Nik van der Steen vlak na afloop. 'Dat je voor zoveel publiek zo goed kan spelen. Je ziet het, wij, de nummer vier, kunnen van PKC winnen. Wat wil je nog meer.'

