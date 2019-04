ADO wint na bizarre slotfase van AZ en is in veilige haven

Door een doelpunt in de slotseconde van Sheraldo Becker heeft ADO Den Haag met 2-3 gewonnen van AZ. ADO kwam door twee rake doelpunten van Erik Falkenburg op een 0-2 voorsprong. Die voorsprong werd vlak voor tijd ongedaan gemaakt doordat AZ twee keer scoorde. Toen was daar in de slotseconden van de wedstrijd Becker die de 2-3 scoorde en voor de overwinning zorgde. Door de overwinning is ADO zo goed als zeker van nog een seizoen eredivisievoetbal.

AZ was de eerste helft de betere ploeg, maar ADO-doelman Robert Zwinkels was steeds een sta-in-de-weg voor de ploeg uit Alkmaar. Vooral AZ-aanvallers Mats Seuntjens en Calvin Stengs faalden oog-in-oog met de Westlander.

Na een half uur spelen was het Erik Falkenburg die vrijstond bij een corner van ADO. De hoekschop die door Nasser El Khayati werd genomen, rondde de Leidenaar beheerst met het hoofd af: 1-0. Twee minuten later had hij ook de 2-0 op zijn slof. Maar AZ-doelman Marco Bizot hield zijn inzet tegen.



Falkenburg

Na de rust verdubbelde Falkenburg de score. Weer gaf El Khayati een voorzet en weer kopte de aanvaller raak. De 0-2 kwam daarna amper in gevaar. AZ was beter, maar creëerde niet echt grote kansen. Wel werd een doelpunt van AZ door de ingevallen Bjørn Johnsen afgekeurd. Hij maakte een overtreding op Tom Beugelsdijk voordat hij de bal in het net kopte.

Diezelfde Beugelsdijk ontving na zeventig minuten zijn twaalfde gele kaart van het seizoen. Hij is nu recordhouder samen met Aleksandar Ranković (Vitesse) (2003/2004), Guy Ramos (RKC Waalwijk) (2011/2012), Joeri de Kamps (NAC Breda) (2014/2015), Cristián Cuevas (FC Twente) (2017/2018). Beugelsdijk mist het duel met PSV volgende week.



Vleugelaanvaller

Vijf minuten voor tijd kwam AZ nog wel tot 1-2 door een doelpunt van Albert Guðmundsson. De IJslander schoot in de negentigste minuut AZ zelfs naar een 2-2 tussenstand. Met de laatste ADO-aanval van de wedstrijd besliste Becker echter de wedstrijd. De razendsnelle vleugelaanvaller scooorde de 2-3 en zorgde voor drie Haagse punten.

Scoreverloop AZ - ADO Den Haag: 2-3 (0-1)



0-1 Falkenburg

0-2 Falkenburg

1-2 Guðmundsson

2-2 Guðmundsson

2-3 Becker

Bizot, Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan, Midtsjø (66.Guðmundsson), Til, Maher, Stengs, Seuntjens, Idrissi (88. Helmer)

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Malone, Beugelsdijk, Pinas, Meijers, Bakker (84. Kanon), Goossens, El Khayati (82. Necid), Becker, Falkenburg (66. Lorenzen), Immers

Gele kaarten: Beugelsdijk (ADO), Midtsjø (AZ)

Rode kaarten: n.v.t.

Scheidsrechter: Bjorn Kuipers