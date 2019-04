Matchwinner Becker: 'Teleurstelling en blijdschap door elkaar in de slotfase’

De slotfase van de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag zorgde voor een mix van emoties. ADO Den Haag-aanvaller Sheraldo Becker kan daarover meepraten. ‘De 2-2 van AZ was mijn fout', biechtte hij na afloop eerlijk op. 'Ik hoopte nog op een actie om het te herstellen. Die actie kwam er', zei hij over zijn winnende treffer. 'Teleurstelling en blijdschap, vreugde en verdriet het was er allemaal tegelijk.'

Becker was bij de kapper langsgeweest en had een opvallend nieuw paars kapsel. 'Het is lila', verduidelijkte de vleugelaanvaller. 'In 2019 brengen de kleurtjes in mijn haar geluk.'

Ook Erik Falkenburg wist het net te vinden tegen AZ. De Leidenaar scoorde twee keer uit een voorzet van Nasser el Khayati. 'Het is heerlijk als je iemand in je team hebt die zulke ballen geeft', zei hij. 'Ik hoef ze alleen nog maar richting een goede hoek te sturen.'

