ADO-trainer Groenendijk: 'We hebben karakter, we zijn weer tot de bodem gegaan'

DEN HAAG -

Na FC Utrecht en Vitesse, haalde ADO Den Haag weer een knap resultaat tegen een subtopper. In Alkmaar werd met 2-3 van AZ gewonnen. Uiteraard tot grote tevredenheid van trainer Fons Groenendijk. 'We halen de laatste weken een paar hele knappe resultaten met veel goals. We weten dat we niet de beste ploeg zijn en niet het beste voetbal spelen. Maar we hebben karakter. We zijn vandaag weer tot de bodem gegaan.'