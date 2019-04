Vrouw vermist uit zorginstelling Zwammerdam

ZWAMMERDAM -

De 20-jarige Vanita Tarana Changur is sinds zaterdagmiddag vermist. Dat zegt de politie. Volgens een woordvoerder is ze rond 14.30 uur zaterdag in een zwarte auto gestapt. Sindsdien is ze spoorloos, maar de politie vermoedt dat ze in de buurt van Rotterdam of Spijkenisse zit.