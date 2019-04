Vrachtwagenchaufeur wordt wakker van brand; trekker uitgebrand

Op de parkeerplaats van tankstation Peulwijk-Oost langs de A4 bij Den Hoorn is zondagochtend rond 04:30 uur de trekker van een vrachtwagencombinatie helemaal uitgebrand.

De chauffeur lag te slapen in de cabine en werd wakker door de brand. Hij kon op tijd uit de cabine komen en probeerde eerst nog zelf de brand te blussen. Bij aankomst van de brandweer stond de trekker volledig in brand. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen.