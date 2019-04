Behangkoning John van Zweden gaat door het lint voor het goede doel

Behangkoning John van Zweden uit Den Haag noemt het 'gekkenwerk'. Maar ook zegt hij: 'Ik ga het wel doen'. Hoewel hij zich met de dag meer zorgen maakt, geldt voor John 'een man een man een woord een woord'. En dus gaat hij op 22 en 23 juni samen met een debuterend team Haagse ondernemers meedoen aan de Home Ride. Dat is een fietstocht voor het goede doel, 500 kilometer door Nederland, in estafettevorm.

Den Haag (en inmiddels: Nederland) kent John van veel. Allereerst is hij de man die op 20-jarige leeftijd de verf- en behangwinkel van zijn vader overnam en uitbouwde tot een van de grootste woninginrichters van Nederland. Ook is Van Zweden degene die miljoenen verdiende met de verkoop van zijn aandelen in de voetbalclub Swansea City. Dat hij als supporter van toenmalig FC Den Haag een warme relatie had met de politie is verder geen geheim. Hij werd alles bij elkaar een Bekende Nederlander.

Die John van Zweden dus doet samen met negen andere Haagse ondernemers in juni mee aan de HomeRide. Zoals de organisatie omschrijft: 'Met elkaar iets geweldigs neerzetten, elkaar er doorheen slepen, lachen, bikkelen en doorbijten. Dát is HomeRide. Met jouw team fiets je in estafettevorm 500 kilometer in 24 uur. Dwars door Nederland. Dag én nacht! Om geld in te zamelen voor Ronald McDonald Huis Den Haag en de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders te verkleinen.' Dit jaar is de derde editie. De vorige keer was de recordopbrengst ruim 1,1 miljoen euro.





Train me suf

In een onbewaakt ogenblik zei John 'ja' en nu is er geen ontkomen meer aan. 'Ik fiets en train me helemaal suf. Ik ga kapot, man. Maar voor het goede doel, he. Dan ga je extra diep.' Toch moet Van Zweden oppassen. 'Ik heb het aan m'n rikketik, dus ben heel blij dat ik goed word begeleid. Onder anderen Edwin Coret, de fysiotherapeut van ADO Den Haag, zit in onze ploeg. Hoewel het jammer is dat je met die gozer niet kunt lachen, is hij wel goed in z'n vak. Dat stelt me gerust. Haha.'

Het team van Haagse ondernemers heeft inmiddels het eerste geld voor het Ronald McDonald Huis binnen. De Haagse onderneemster Anneke de Mik, bekend van de uitvaartbloemist, schonk zaterdag vijfhonderd euro. 'Geweldig als mensen in de stad zo meedoen,' zegt Van Zweden. 'Wie een bijdrage heeft, mag me bellen. Het komt echt goed terecht en we gaan ons uit de naad fietsen. Ik hoop dat veel ondernemers en mensen in de stad zullen denken: Hier kunnen we niet achterblijven. Ik roep iedereen op mee te doen.'

ADO Den Haag





Er komen meer acties aan. 'Op 9 mei is er een wat je noemt spijkerbroekengala in de Remise in Den Haag. Ook hier is de volledige opbrengst voor het Ronald McDonald Huis. Daar is onder meer de selectie van ADO Den Haag van de partij. Die gasten hebben een tafel afgenomen en komen met een prachtig item voor de veiling. Ze kunnen dus niet alleen winnen van FC Utrecht en AZ, maar zijn ook toffe gasten.'

Resteert de vraag of John van Zweden het gaat redden. 'Ik zit nu zo vaak op de fiets, dat het wel goed moet aflopen. Alleen al het idee dat je dwars door Nederland fietst in de vorm van een hart vind ik geweldig. En dan ook nog eens geld ophalen voor een geweldig doel. Dat moeten we als Hagenaars en Hagenezen omarmen. Hagenoten mogen ook meedoen, zeker! Ik ga ervoor tot het gaatje.'