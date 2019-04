D66 wil watertappunten op speelplekken

D66 wil meer meer watertappunten op sport- en speelplekken in Den Haag om gezonder drinken te stimuleren. In de strijd tegen overgewicht heeft staatssecretaris Blokhuis twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor watertappunten.

D66 wil dat het Haagse stadsbestuur scholen actief wijst op de financiering die staatssecretaris Blokhuis beschikbaar stelt. Verder wil de partij van het stadsbestuur weten of het ook van mening is deze watertappunten een goed middel zijn om kinderen gezonder te laten drinken en of het bereid is mee te betalen. Scholen kunnen tot 75 procent van de kosten voor de aanleg van een tappunt op het schoolplein vergoed krijgen. D66 wil dat de gemeente de rest betaalt.