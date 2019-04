Droomafscheid voor Marcel Segaar, Mirjam Maltha (36) denkt nog niet aan stoppen

Stoppen op je hoogtepunt. Dat deed Marcel Segaar (33) zaterdag door in zijn laatste wedstrijd als korfballer met Fortuna de landstitel te veroveren. In een goed gevulde Ziggo Dome mocht hij als aanvoerder de beker omhoog houden. 'Daar durf je niet van te dromen', aldus de Delftenaar. 'Er is in het korfbal niks groters.'

Met een gerust hart nam hij afscheid van zijn geliefde Fortuna. Na veertien jaar vindt Segaar, die sinds kort vader is en een drukke baan heeft, het welletjes geweest. 'Het is mooi dat er nu een nieuwe generatie staat. Ik denk dat we in de toekomst nog veel kunnen genieten van Fortuna.'

'Dit is voor hem het ultieme afscheid', zegt zijn coach Ard Korporaal. 'Beter is er niet op korfbalgebied. We gaan hem extreem missen. Ik hoop dat de jonkies hebben gekeken naar Marcel de afgelopen jaren. En dat ze hebben gezien wat er voor nodig is om op dit niveau goed te zijn. Hij doet er zó veel voor.'



'Volgend jaar herhalen'

Een andere routinier heeft haar afscheidsfeestje nog even uitgesteld. De 36-jarige Mirjam Maltha plakt er nog één jaar aan vast bij Fortuna. 'Volgend seizoen wordt mijn laatste', kondigt de 1.98 meter lange Delftse aan. 'Honderd procent zeker. Dan moeten we het volgend jaar nog maar een keer herhalen, toch?'

