El Khayati en Beugelsdijk na sensationele avond Alkmaar in uniek rijtje

Het was voor ADO Den Haag zaterdag op verschillende manieren een sensationele avond. In de dying seconds werd AZ verslagen door de winnende goal van Sheraldo Becker. Daarnaast hebben Nasser El Khayati en Tom Beugelsdijk zich in twee unieke rijtjes weten te scharen. Dat is mooi, al zal Beugelsdijk niet heel erg trots zijn met hoge notering in het rijtje van de meeste gele kaarten in één seizoen.

Voor de twaalfde keer deze eredivisiejaargang werd de Haagse verdediger op de bon geslingerd. Beugelsdijk kreeg zaterdag geel voor een harde tackle op Mats Seuntjens. Daarmee kwam hij goed weg, want de overtreding had ook met rood beoordeeld kunnen worden.

Aleksandar Rankovic (Vitesse), Guy Ramos (RKC Waalwijk), Joeri de Kamps (NAC Breda) en Cristián Cuevas (FC Twente) pakten in één seizoen ook twaalf gele kaarten. Met nog vier wedstrijden te gaan, kan Beugelsdijk dit record misschien nog wel gaan verbreken. Hij is er in ieder geval volgende week tegen PSV niet bij.



Richard Knopper

De eerste twee goals van ADO tegen AZ werden op aangeven van El Khayati gemaakt. De creatieve middenvelder heeft nu elf assists en veertien doelpunten achter zijn naam staan. Uniek, want in de laatste dertig jaar noteerde alleen Richard Knopper tien of meer goals én tien of meer assists voor ADO in één seizoen. Knopper maakte in het seizoen 2008/2009 tien goals en en gaf tien assists. El Khayati zit daar nu dus boven.

Ook bijzonder: vorig seizoen scoorde ADO in 34 wedstrijden 45 keer. De teller staat nu al op 46 goals, met nog vier wedstrijden in het verschiet. Ook werd in dit seizoen in geen enkel duel zo vaak geschoten als bij AZ - ADO zaterdag. En, ADO is voor het eerst sinds februari 2019 in vier opeenvolgende competitiewedstrijden ongeslagen.



Blessuretijd

ADO won zaterdag met 2-3 door een doelpunt in de blessuretijd van Becker. De laatste keer dat ADO een voorsprong in blessuretijd weggaf en alsnog won was in 2015, thuis tegen PEC Zwolle. Mustafa Saymak maakte toen in in de 92e minuut de 2-2, twee minuten later maakte Michiel Kramer de winnende 3-2.

