Politie weert anti-islambeweging Pegida bij As-Soennah moskee

DEN HAAG -

De politie heeft zondagmiddag in Den Haag voorkomen dat de anti-islambeweging Pegida actie kon voeren bij de As-Soennah moskee. Volgens de gemeente had de actie van Pegida de kenmerken van een demonstratie. Pegida had vooraf de actie niet aangemeld bij de gemeente, wat bij een demonstratie wel moet.