HBS doet niet veel onder voor nummer twee UNA, maar verliest nipt

HBS heeft net niet voor een knap stuntje kunnen zorgen tegen UNA, al was de Haagse derde divisionist zondag wel dichtbij. De nummer twee van de derde divisie kwam op bezoek bij HBS op achterstand, maar nam door twee doelpunten van Mart van de Gevel in de tweede helft alsnog de drie punten mee naar huis: 1-2.

In de derde divisie zondag blijft HBS laatste staan. Onder interim-trainer Ben van Dam is er nog niet gewonnen. Hij is de tijdelijke opvolger van Marcel Koning, waarvan HBS eind maart afscheid van nam.

Westlandia speelde zondag met 3-3 gelijk tegen Quick '20. Al vroeg kwamen de Westlanders op achterstand, maar die schade werd voor rust knap gerepareerd (1-3). In de beginfase van de tweede helft werd de voorsprong alleen weer helemaal weggegeven en kwam Quick '20 terug tot 3-3. Westlandia-doelman Edgar Leerdam redde vlak voor tijd nog een strafschop.

Lege handen

Quick stond net als HBS na negentig minuten voetballen met lege handen. Tegen laagvlieger OJC Rosmalen leek het er lange tijd op dat de Haagse ploeg het met een punt moest gaan doen, maar het werd erger. Twee goals in het laatste kwartier gooiden roet in het eten voor de ploeg van coach Paul van der Zwaan, die op de ranglijst veel hoger staat dan Rosmalen.

Scoreverloop HBS - UNA 1-2 (1-0): 1-0 Van den Hoven, 1-1 Van de Gevel, 1-2 Van de Gevel

Scoreverloop Quick '20 - Westlandia 3-3 (1-3): 1-0 Degenaar, 1-1 Van der Zalm, 1-2 Van Kesteren, 1-3 Nwankwo, 2-3 Van Breemen, 3-3 Degenaar

Scoreverloop OJC Rosmalen - Quick 2-0 (0-0): 1-0 Wijkmans, 2-0 Van de Sande