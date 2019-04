Nieuw Zoetermeers museum moet generaties dichter bij elkaar brengen

In Zoetermeer is dit weekend Museum De Voorde geopend. Het nieuwe museum trapt af met de tentoonstelling 'Dit zijn wij!'.

'Dit zijn wij!' gaat over zes generaties en alles wat zij delen. In de tentoonstelling ontdek je wat babyboomers gemeen hebben met de millennials en waarom de 'stille generatie' helemaal niet zo stil is.

Je ziet iconen van alle generaties, van het Tientje van Lieftinck tot het korset van Anita Doth uit de videoclip 'No Limit'. Je speelt retrogames op een ouderwetse Arcademachine en ontdekt wat de crisis te maken heeft met Flippo's.



Museum laat de verschillen en overeenkomsten zien

Museum De Voorde komt voort uit het Stadsmuseum Zoetermeer. Het museum wil bijdragen aan acceptatie en onderling begrip door mensen te laten zien dat we allemaal anders zijn, maar ook veel overeenkomsten hebben.

Het museum biedt activiteiten rondom actuele thema's. Ook zijn er tentoonstellingen met objecten vanaf de jaren '50 tot heden. Bezoekers ontdekken de verhalen achter de objecten en gaan hierover in gesprek met familie, vrienden en collega's.

