ADO Den Haag jaagt op krabbel Becker: 'Wie weet zet ik hem zo snel mogelijk'

Fons Groenendijk na overwinning van ADO op AZ: 'We kunnen naar boven kijken'

Sheraldo Becker is hot. Niet alleen vanwege zijn winnende doelpunt (2-3) zaterdagavond in Alkmaar tegen AZ, maar ook vanwege zijn eeerdere prestaties dit seizoen. ADO Den Haag heeft de rappe aanvaller een nieuw voorstel gedaan om zijn aflopende contract te verlengen.

'Ik wil niet zeggen dat we heel dicht bij de krabbel zijn, maar we zijn ook niet heel ver weg', geeft Becker aan. 'Natuurlijk heb je als speler ambities, maar het juiste moet wel komen voor mij. Tot nu toe is er nog niks gekomen. Wie weet zet ik wel zo snel mogelijk mijn krabbel. Wanneer? Dat moet ik nog overleggen.'

Fons Groenendijk zou een contractverlenging alleen maar toejuichen. 'Ik ken hem al vanuit de jeugd (Ajax, red.) en heb ook een klik met die jongen. Ik ben altijd heel blij als hij dit soort dingen laat zien', waarmee Groenendijk doelt op zijn winnende goal tegen AZ.

