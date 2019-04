Brand in oud schoolgebouw Stompwijk; dikke rookwolken in omgeving

STOMPWIJK -

Er is zondagavond brand uitgebroken in een schoolgebouw van de Maerten van den Veldeschool aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. De vlammen slaan uit het pand. De dikke, zwarte rookwolken trekken richting Zoetermeer. De brandweer adviseert mensen die brand ruiken om ramen en deuren te sluiten.