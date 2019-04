Brand verwoest oud schoolgebouw in Stompwijk

In een oud schoolgebouw van de Maerten van den Veldeschool aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk woedde zondagavond brand. De vlammen sloegen uit het gebouw. De dikke, zwarte rookwolken trokken richting Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Voorburg. De brandweer adviseerde mensen die brand roken om ramen en deuren te sluiten.

De brand ontstond in een leegstaand schoolgebouw. De school heeft sinds kort een nieuw pand, vlak naast de oude school, die in brand stond. 'We zijn sinds de voorjaarsvakantie over naar het nieuwe pand', vertelde directeur Kees Jan Visser zondagavond aan Omroep West.

De brandweerlieden hadden moeite met blussen, omdat ze door de dikke rook de brandhaarden moeilijk konden vinden. De brandweer lliet zondagavond al weten het pand als verloren te beschouwen. Rond 23.00 uur zette de brandweer een sloopkraan in, zodat er veiliger geblust kon worden. 'Het gebouw zou sowieso gesloopt worden', liet Visser weten. De bluswerkzaamheden duurden tot diep in de nacht.

'Gas en elektra waren al afgesloten'

Het was zondagavond nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. 'Gas en elektra waren al afgesloten', zei Visser. 'Het is wel heel toevallig dat er dan uit het niets opeens brand is.'

De brand is niet overgeslagen naar het nieuwe schoolgebouw, dat er dus vlak naast zit. Daarom hoopt Visser dat de school maandag gewoon de kinderen zou kunnen verwelkomen.

