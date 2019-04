Europees kampioenen Badloe en De Geus op WK-koers: 'Daar moet het gebeuren'

Wat voor vele topsporters misschien wel hét hoogtepunt in hun carrière zou zijn, is voor windsurfers Kiran Badloe (24) en Lilian de Geus (27) niet meer dan een tussenstap. Dat zij dit weekend Europees kampioen werden, dient als motivatie voor een groter doel: de wereldtitel. 'Dat is het belangrijkste dit jaar', zeggen ze allebei.

Desalnietemin is Badloe 'ontzettend blij' met zijn eerste EK-titel. 'Het was een zware week. Vrijwel heel het veld was er, dus ook iedereen buiten Europa. Het was een superzware wedstrijd. Ik ben blij dat ik samen met Door (Dorian van Rijsselberghe, red.) op het podium kon staan en dat ik bovenaan ben geëindigd. Ik heb een heel constante week gevaren en dat loont uiteindelijk.'

'Ik ben echt superblij met deze titel', reageert regerend wereldkampioene De Geus. 'Het was een bizarre, lastige week. Ik merkte dat ik niet helemaal scherp begon, maar ik groeide in het evenement en ging steeds beter varen. Het is heel gaaf om de week af te sluiten met een eerste plaats in de medalrace, en uiteindelijk toch nog het overallklassement en het EK te winnen.’



'We zijn goed op weg'

Toch ligt de prioriteit ergens anders, bekent Badloe. 'Het was belangrijk om te kijken waar we nu staan. We hebben de eerste wedstrijden van het seizoen overgeslagen, daardoor wisten we niet helemaal goed waar we nou precies stonden. Wel hebben we veel getraind. Dit was een meetpunt om te kijken waar we staan in onze voorbereiding naar WK. We zijn goed op weg.'

De Geus is ook met haar gedachten al bij het wereldkampioenschap, dat eind september in Torbole (Italië) wordt gehouden. 'Dit geeft me heel veel zelfvertrouwen voor de rest van het seizoen. Uiteindelijk willen we natuurlijk pieken tijdens het WK.' Badloe: 'Daar moet het gaan gebeuren. We gaan alles op alles zetten om dit hopelijk te evenaren.'

