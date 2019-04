Treinverkeer rond Leiden 'volgens dienstregeling opgestart' na wekenlange werkzaamheden

Het was de afgelopen weken afzien voor de treinreizigers in en rond Leiden. Vanwege de aangekondigde werkzaamheden was er al minder treinverkeer, maar daar bovenop kreeg de NS te maken met een seinstoring en kapotte bovenleidingen die het treinverkeer dinsdag, woensdag en donderdag in de soep lieten lopen. Daarnaast werd er donderdag een auto aangereden op een spoorwegovergang tussen Hillegom en Lisse en waren er vrijdagochtend nog problemen tussen Amsterdam en Haarlem.

'Het is pittig geweest voor de treinreizigers in de regio', beaamde NS-woordvoerder Hessel Koster vrijdag. 'We gaan heel grondig analyseren wat we de volgende keer bij dit soort werkzaamheden beter moeten doen. Het doel was om de overlast tot een minimum te beperken, maar dat is niet gelukt... Maar anders hadden er tientallen weekenden helemaal geen treinen kunnen rijden rond Leiden. Het was kiezen tussen twee kwaden.'



Wisselstoring

Er waren maandagochtend wel problemen op het spoor tussen Gouda en Zoetermeer. Daar reden van 5.30 tot7.00 uur uur geen treinen vanwege een wisselstoring.