'Gelukkig ging de rook de goede kant op', directeur blikt terug op brand school Stompwijk

Het blussen van de brand in het oude schoolgenouw duurde tot diep in de nacht I Foto: Regio15

Directeur Kees Jan Visser gaat er vanuit dat de Maerten van den Veldeschool aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk maandagochtend gewoon de leerlingen kan ontvangen in het nieuwe schoolgebouw. In het oude pand - vlak naast de nieuwbouw - woedde zondagavond brand. 'Maar gelukkig ging de rook de goede kant op.'

'Het was een geluk bij ongeluk dat het oude pand leeg was', blikt de directeur maandagochtend terug op de brand. 'Maar dit is niet zoals we de sloop van dit gebouw voor ons hadden gezien...'

Hij heeft nog geen idee hoe de brand kon uitbreken en wijst erop dat gas en elektra al waren afgesloten. Volgens Visser was er zondagavond 'heel veel consternatie'. 'Gelukkig ging de rook de goede kant op, het weiland in en hebben de andere gebouwen er zo weinig last van gehad.'



'Gecontroleerd ten onder'

De bluswerkzaamheden duurden uiteindelijk tot diep in de nacht. Toen ging het oude schoolgebouw 'gecontroleerd ten onder.'

Visser heeft goede hoop dat de leerlingen maandag gewoon les kunnen krijgen in het naastgelegen nieuwe gebouw, waar de school sinds de voorjaarsvakantie naar verhuisd is. 'Zondagnacht kreeg ik al het bericht dat dit zou moeten kunnen. Ik ga zo meteen de school in om te zien wat de staat van het gebouw is.'