Schoolmedewerker met mazelen in Zoetermeer

Een medewerker van het Oranje Nassau College Parkdreef in Zoetermeer is besmet met mazelen. Dat laat de school maandag weten. Via een brief zijn leerlingen en ouders op de hoogte gesteld.

De school zegt dat geplande activiteiten gewoon door zullen gaan. In de brief, die in handen is van het AD, schrijft de directrice ervan uit te gaan 'dat nagenoeg iedere leerling en collega' van de school is gevaccineerd. 'Ter geruststelling: ieder die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen.' De directrice van de school wil tegenover Omroep West verder niet ingaan op de kwestie.

Twee weken geleden werden bij een kinderdagverblijf in Den Haag vier kinderen besmet met mazelen. Vermoedelijk had een van hen de ziekte opgelopen in het buitenland. De vier kinderen waren niet ingeënt.



Symptomen

Het RIVM waarschuwt dat mazelen een van de meest besmettelijke ziekten is, veroorzaakt door het mazelenvirus. Het instituut schrijft:

Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd.

