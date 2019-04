Haagse broers hebben spijt van mishandelen ober in Praag

De broers Armin en Arash N. hebben ontzettend spijt van het mishandelen van een ober in Praag vorig jaar. Dat zeiden ze maandag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen in de Tsjechische hoofdstad. Ze worden verdacht van poging tot moord. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze tot achttien jaar gevangenisstraf krijgen.

Beide broers boden aan ober Miroslav 'Mirek' Vitek financieel te ondersteunen. 'Ik accepteer ieder bedrag en zal alles doen wat ik kan om dat te betalen. Hij verdient het', zei Arash tegen de rechter. Tot nu toe is er geen geld overgemaakt. De twee zitten sinds hun arrestatie in april vorig jaar in de cel. Arash N. en Armin N. worden verdacht van poging tot moord. De broers zitten sinds hun arrestatie in april vorig jaar in de cel. Tijdens de zaak worden ze geholpen door een Engelse tolk.

De Tsjechische rechtbank had aanvankelijk drie dagen achter elkaar uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar omdat een getuige deze dagen niet kan, gaat de zaak waarschijnlijk volgende maand verder. Deze week zal er dan ook geen strafeis uitgesproken worden.



Vlam in de pan

De mannen speelden volgens de aanklager de hoofdrol bij de vechtpartij in april vorig jaar. Ze maakten deel uit van een groep die op een terras haar eigen bier dronk. Een ober sprak de mannen daar op aan en vroeg hen om weg te gaan, waarna de vlam in de pan sloeg. De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op. 'Ik kan me herinneren dat ik iemand twee of drie keer in de rug heb geschopt', zei Arash. 'Het waren low-intensity schoppen.' Hij erkent ook iemand anders in het gezicht te hebben geschopt.

Ober Mirek is wel in de rechtbank vanwege het proces, maar hij was niet aanwezig in de zaal. Hij heeft nog altijd last van zijn verwondingen.



Grote verontwaardiging

De mishandeling leidde in Tsjechië en Nederland tot grote verontwaardiging. Van de groep van zeven Nederlandse vrienden kregen er drie voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen.